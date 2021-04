Frühling bis Ostermontag, Winterwetter ab Dienstag

April, April, der macht was er will! Als launischer Wettermonat bekannt, bringt uns der April auch dieses Jahr einige Wetterumschwünge. Bis zum Ostermontag können die Kärntnerinnen und Kärntner den blauen Himmel und die strahlende Sonne zwar noch genießen - danach bringt eine Kaltfront aber den Winter zurück, so Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe von Ubimet: „In den Tälern zeichnen sich bis zu zehn Zentimeter Neuschnee ab, in Oberkärnten sind sogar um 20 Zentimeter möglich. In den nachfolgenden Tagen bleibt es für die Jahreszeit zu kühl.“