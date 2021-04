„Die Hilfsbereitschaft hat mich zu Tränen gerührt“

Haus ersteigert und saniert

Mit Geld von der Versicherung und einem Bankkredit gelang es G. schließlich, in Roßleithen ein altes Haus zu ersteigern, das er in den vergangenen Monaten so weit sanieren konnte, dass er nun mit den Kindern dorthin übersiedelte. „Die Arbeiten werden sicher noch mehrere Monate dauern, aber ein Stockwerk ist jetzt so weit wohnlich gemacht worden, dass wir uns dort wohlfühlen“, erklärt er.