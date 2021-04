Ein Leben voller Vielfalt und Neugierde

Engagement und Empathie

Ansonsten sind ihre Aktivitäten mehr von Engagement und Empathie, denn von Glamour geprägt. Das gilt für ihr künstlerisches Schaffen - erst jüngst lief am Landestheater ihr hochpolitisches und brandaktuelles Klimastück „Who cares? Welche Krise?“ - genauso wie für ihre Tätigkeiten hinter den Kulissen. So gründete sie mit drei anderen die Zeitschrift „Miromente“ und schuf ein dringend benötigtes Medium für die heimische Literaturszene. Einen ebenso wichtigen Akzent setzt sie aktuell mit dem Aufbau eines Literaturhauses für Vorarlberg in der Hohenemser Villa Rosenthal. Mit dem Projekt ist der Verein „literatur:vorarlberg netzwerk“ beauftragt worden, mit Geschäftsführerin Frauke Kühn trägt Daniela Egger als Obfrau die Verantwortung.



Menschen mit Demenz Gehör verschafft

Und schließlich übernahm sie 2012 die Projektstelle „Aktion Demenz“ deren Kernaufgabe es ist, „eine sehr stigmatisierte Krankheit so in die Öffentlichkeit zu tragen, dass es für betroffene Familien leichter wird, am öffentlichen Leben teilzunehmen“. Über die Jahre hat sie es geschafft, das einstige Tabuthema einer breiten Öffentlichkeit näherzubringen, zudem hat sie den Betroffenen selbst eine Stimme gegeben.