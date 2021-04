Österliche Treibjagd

Politische Absprachen sind so alt wie die Zweite Republik: Es hat sie immer gegeben. Egal, ob der Kanzler Klaus, Kreisky, Vranitzky oder Schüssel hieß. Egal, ob die Staatsbeteiligungen unter einem Dach namens ÖIAG, ÖBIB oder eben ÖBAG verwaltetet wurden. Egal, ob es um ÖBB oder OMV, um Verbund oder AUA, um Telekom oder Post ging: Noch immer haben Regierende Schlüsselpositionen mit Vertrauensleuten besetzt. Hatte ein Johannes Ditz als ÖIAG-Chef etwa kein Vorleben als ÖVP-Finanzminister? War ein Christian Kern vor seinem Aufstieg beim Verbund und bei der Bahn etwa nicht in einem SPÖ-Kabinett? Ist ORF-Chef Alexander Wrabetz tatsächlich der letzte Unabhängige in einem Land, das selbst den Sport nach Parteifarben aufgeteilt hat?