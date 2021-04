Von Vorchdorf aus punktet Etzi-Group mit Erlebnis

Schlüsselfertig

Schließlich steht die Etzi-Group nicht nur für belagsfertige Ziegelmassivhäuser, sondern auch für schlüsselfertige Immobilien. Mit zwei Marken geht man dabei auf Kundenfang: Bei Austro-Haus bieten die Traunviertler standardisierte Wohnträume, 34 Grundrisse stehen zur Auswahl. Bei Etzi-Haus kümmern sich sechs Architekten um die Umsetzung individueller Pläne.Eine Galerie im KellerDas von Maximilian Etzenberger gegründete Unternehmen ist breit aufgestellt: Eine Bagger-Firma gehört ebenso zur Gruppe wie ein Sanitärspezialist und ein Betrieb für Elektroinstallationen, dazu kommt die Bausparte mit 80 Beschäftigten. Die Zeichen stehen auf Wachstum. „Wir suchen Elektriker, Maurer und Installateure“, verrät Foisel, der in der Zentrale schließlich auf einen Besuch des Kellers besteht. Nach dem Betätigen des Lichtschalters eröffnet sich der Blick auf eine Bildergalerie: Insgesamt 700 Fotos von bereits realisierten Hausprojekten hängen hier gerahmt an den Wänden. In den Räumen finden sich regelmäßig zukünftige Hausbesitzer wieder, um sich einen Gusto zu holen. Die Fotos werden immer wieder ausgetauscht, um auf Trends zu reagieren. „Wir haben mittlerweile ja schon knapp 3000 Häuser gebaut“, so der gebürtige Regauer.