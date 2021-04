Ausreise-Testpflicht für Elbigenalp endet Sonntag

Das Ende der Testpflicht hat der Corona-Einsatzstab des Landes in enger Abstimmung mit der Bezirkshauptmannschaft Reutte und der Gemeinde beschlossen. „Die Sieben-Tage-Inzidenz ist innerhalb von einer Woche um 80 Prozent zurückgegangen. Wir beobachten die Situation natürlich weiterhin und appellieren nochmals eindringlich an die Bevölkerung, sich an die bestehenden Vorgaben zu halten und sich weiterhin vorsorglich und regelmäßig testen zu lassen“, betont Elmar Rizzoli, Leiter des Corona-Einsatzstabes des Landes Tirol.