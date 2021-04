Didi: „Da bin ich dann auf einem anderen Planeten“

Nicht der Geburtstagstyp

Mehr nervt es ihn, damit - also auch mit seinen Jugendsünden - konfrontiert zu werden. Das passiert dieser Tage öfters. „Aber zum Glück werde ich nur einmal 50.“ Heute nämlich. Da verbringt er seinen runden Geburtstag in Wolfsberg. Mit Rapid bei der Arbeit. Kein Drama. „Ich bin eh nicht so der Geburtstagstyp“, sagt Don Didi. „Die Umstände lassen jetzt ohnehin nichts zu. Das trifft ja uns alle derzeit.“ Der Nachsatz ist ihm wichtig. Klar, er ist berühmt, steht im Rampenlicht - aber das Erdige, Bodenständige ist ihm lieber. Schon immer.