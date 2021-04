Wanderer fanden Leiche in Feldaist im Thurytal

Mit Leiter umgestürzt

Aufgrund der Spurenlage kann angenommen werden, dass der 80-Jährige aus dem Bezirk Freistadt Arbeiten am defekten Wasserrad habe durchführen wollen. Offensichtlich hatte er an das nicht bewegliche Wasserrad eine Leiter angelehnt und dürfte mit dieser nach links weggerutscht und mit samt der Leiter in das etwa vier Meter darunterliegende Bachbett gefallen sein.