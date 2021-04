Diese Obstsorten sind echt guat: Kronprinz Rudolf

„Entstanden ist der Kronprinz Rudolf-Apfel in der Steiermark und erhielt seinen Namen zu Ehren des Kronprinzen Rudolf, Sohn von Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Elisabeth“, so Ernst Modritsch, der in Wurdach eine bäuerliche Baumschule betreibt: Geschmacklich adeln die Früchte jeden Kuchen oder andere Süßspeisen. Heute ist diese Sorte weit verbreitet, seinen typischen feinwürzigen, säuerlichen Geschmack entfaltet er jedoch nur in der Steiermark und Kärnten; seinen Stammgebieten.