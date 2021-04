Warum bei uns weiter mit AstraZeneca geimpft wird

„Tritt die Thrombose in Armen oder Beinen auf, kommt es zu Schwellungen, wenn sie im Gehirn auftritt, zu massiven plötzlichen Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit oder Erbrechen“, so Paulke-Korinek. Grundsätzlich rät die Expertin: „Treten mögliche Nebenwirkungen wie Kopfweh, Schwindel, Schmerzen, Luftnot mehr als drei Tage nach der Impfung auf bzw. dauern an, sollte man einen Arzt aufsuchen.“