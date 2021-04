„Ich denke, es wird eine knappe Angelegenheit“

Vor dem Showdown am 7. April steigt die Anspannung bei den Beteiligten. Am Mittwoch nach Ostern stimmen ja die Beschäftigten bei MAN in Steyr über ihre Zukunft ab: Entweder befürworten sie die Übernahme durch Sigi Wolf und den damit verbundenen Personalabbau, oder der Lkw-Hersteller schließt das Werk.