Happy End nach Impfpanne im Linzer Design Center

Die Freude bei der 93-Jährigen war naturgemäß groß. „Es ist schön, dass es jetzt so schnell mit einem neuen Termin geklappt hat. Auch für meine Zweitimpfung hab’ ich schon ein Datum bekommen“, bedankt sich Drexler. Und auch alle anderen, die am Dienstag noch leer ausgegangen waren, wurden am Donnerstag beziehungsweise werden heute, Freitag, auf der BH Linz Land geimpft. „Wir führen aktuell sowieso Impfungen durch und haben Restmengen. Deswegen hat uns das Land kontaktiert. Es freut uns, dass wir helfen konnten und übernehmen alle Betroffenen sehr gern“, so Hageneder.