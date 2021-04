Impfstoff ging aus: 93-Jährige heimgeschickt!

Der Fehler im System wird noch gesucht

Wie es dazu kommen konnte? Da rätselt auch noch der Krisenstab des Landes OÖ. Auf „Krone“-Anfrage hieß es: „Tatsächlich haben rund 40 Personen im Design Center in Linz trotz gebuchten Termins keine Impfung erhalten. Wir sind gerade dabei den Grund zu recherchieren, weil an allen anderen 16 Impfstandorten der Impfstoff ausreichend vorhanden war und die Injektionsfläschchen samt der daraus möglichen Dosen immer gleich berechnet werden. Einzig im Design Center hat es hier einen Engpass gegeben.“ Nach der 357. Impfung am Dienstag hieß es dann: „Entschuldigung, heute geht leider nichts mehr.“