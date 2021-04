Nur noch ein Sieg kann die Saison retten

Siebtes Mal 0:2 hinten

Beide wissen auch genau, was die Bulls heute besser machen müssen als zuletzt. „Bei knappen Führungen müssen wir ruhig bleiben, dürfen keine dummen Strafen nehmen. Zudem sollten wir öfter aufs Tor schießen“, erklärte Rauchenwald. Zum siebten Mal sind die Eisbullen, die schon gestern nach Kärnten fuhren, in einer Play-off-Serie 0:2 in Rückstand. Dreimal drehte man den Spieß um. Soll die Chance auf ein viertes Mal halbwegs in Takt bleiben, muss ein Sieg her.