Kräftemessen der Boulder-Elite in Klagenfurt

Europacup in der Heimat

Die erste internationale Standortbestimmung gibt es für die beiden Kärntner aber schon eine Woche vorher – und das sogar in der Heimat! Denn am 10./11. April steigt im Boulderama in Klagenfurt ein Europacup mit hochkarätigem Teilnehmerfeld. „Das wird cool! Ich kenne viele Leute dort“, strahlt Uznik, der bei seinem letzten Europacup-Start 2019 in Innsbruck gewinnen konnte.