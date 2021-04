Bezirk Braunau hat 400-er Marke überschritten

Nun ist es also passiert: Der Bezirk Braunau hat am Donnerstag den kritischen Inzidenzwert von 400 überschritten, hält nun bei 415. Aus dem Krisenstab heißt es, dass man bereits an Plänen für mögliche Kontrollen arbeitet. Außerdem wird der Testbus des Landes auch in den kommenden Tagen im Innviertel herumfahren.