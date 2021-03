Polizei und Plattformen warnen vor Phishing SMS

Nachdem der 55-Jährige die Waren auf einem Gebrauchtwarenmarkt im Internet angeboten hatte, erhielt er am 27.3.2021 eine SMS mit der Nachricht, dass eine Vorauszahlung geleistet wurde. In der SMS führte ein Link auf eine exakt nachgebaute Seite des Gebrauchtwarenmarktes. Dort wurde er aufgefordert, die Zugangsdaten zum Gebrauchtwarenmarkt sowie die Telefonnummer zum Einloggen einzugeben. Zur Endautorisierung musste er noch die Kreditkartendaten eingeben. Dem Mann wurden daraufhin bei insgesamt 5 Transaktionen über 1500 Euro in Rechnung gestellt.