Frühlingswetter lässt den Abstand oft vergessen

Die Osterferien und frühsommerlichen Temperaturen über 20 Grad locken die Salzburger in der Karwoche vermehrt ins Freie. Besonders am Salzachufer drängen sich die Menschenmassen dicht an dicht. Die Exekutive muss immer wieder eingreifen, 74 Anzeigen gab es allein am vergangenen Wochenende. Seit November vergangenen Jahres gingen insgesamt 2839 Ahndungen bei der Polizei ein.