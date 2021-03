Impfstopp in Deutschland: Auch Österreich überlegt

Nach dem aufsehenerregenden Impfstopp mit AstraZeneca für unter 60-Jährige in ganz Deutschland wird heute, Mittwoch, auch in Österreich über weitere Schritte beraten. Am Abend tritt das Nationale Impfgremium zusammen, dessen Leiterin gab im Vorfeld an, an dem Vakzin prinzipiell festhalten zu wollen.