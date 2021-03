Defekte Spirale: Sammelklagen werden ausgedehnt

Warnung erging „nur an Fachärzte“

Zwar reagierte der Hersteller mit einer Produktwarnung, vorwiegend in Spanien, Frankreich und Deutschland. Kritisiert wurde jedoch seitens Konsumentenschützer Peter Kolba, dass die Warnung „nicht öffentlich, sondern nur an Fachärzte“ gerichtet gewesen sei, wie er gegenüber der „Krone“ im Februar erklärt hatte. Auch den Ratschlag des Herstellers sah Kolba überaus kritisch: Laut diesem solle die Betroffene „zwei oder drei Monatsblutungen abwarten, ob Reste der Spirale von selbst abgehen“.