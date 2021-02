Defekte Verhütungsspiralen: 504 Frauen klagen an

Erste Klage in Österreich eingebracht

Eine Einigung mit dem Hersteller „Eurogine“ scheiterte, jetzt ist die erste Klage in Österreich eingebracht, die einen Rattenschwanz an weiteren Klagen mit sich ziehen könnte. Denn im Falle einer ungewollten Schwangerschaft durch die schadhafte Spirale drohen dem Hersteller auch Unterhaltsverfahren für die Kinder ...