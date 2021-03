FH ist bester Arbeitgeber im Burgenland

Die 300 besten Betriebe in Österreich wurden nun von einem Branchenmagazin präsentiert. Gleich mehrere burgenländische Unternehmen haben es in das Ranking geschafft. Absoluter Spitzenreiter ist die FH Burgenland, die sich mit ihrer diesjährigen Platzierung nicht nur verbessert, sondern es in die Top 100 geschafft hat.