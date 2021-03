52 Spiele! Ouschan gewinnt „Marathon-Turnier“

„Ich habe insgesamt 52 Matches gespielt, und es war eine wirklich großartige Woche. Ich habe dabei viel über mein Spiel, meine Performance und über mich selbst gelernt“, erklärte der 9-Ball-Weltmeister von 2016 nach der „vermutlich bisher besten Gesamtleistung meiner gesamten Karriere“. Denn noch nie habe Ouschan in seinem Leben so viele Spiele in so kurzer Zeit absolviert. „Das Turnier hat sich für mich so wie ein Bootcamp angefühlt“, betonte der 30-Jährige.