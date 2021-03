Mitarbeiter positiv: Sobotka in Heimquarantäne

Bures im Krankenhaus: Hofer übernimmt Geschäfte

Weil die Zweite Präsidentin Doris Bures (SPÖ) an Corona erkrankt ist, führt nun Hofer die Geschäfte. Bures hatte sich wegen ihrer Covid-Erkrankung vergangene Woche in Spitalsbehandlung begeben müssen. Sie befindet sich nach wie vor im Krankenhaus, ihr Zustand verbessere sich aber laufend, teilte ihr Sprecher am Dienstag mit.