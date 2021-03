Jubiläum, Affront und Familienstolz

Halleiner auf Rang zwei

Im Einsatzranking ganz still hochgearbeitet hat sich Stefan Ilsanker (31): Schaut gut aus für den Halleiner, dass ihm Teamchef Foda morgen gegen Dänemark Spielzeit schenkt. Mit ihr würde die Kämpfernatur in den illustren „50er-Kreis“ aufsteigen. Es gibt hierzulande aktuell nur 41 Kicker in der bald 120-jährigen Geschichte des ÖFB, die 50-mal und öfter den Team-Dress übergestreift haben.