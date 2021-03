Stadtregierung hat Ausschuss für Nachhaltigkeit

Für Überraschung bei der Referatsaufteilung sorgt die Liste Erde. Spitzenkandidat Gerald Dobernig, der es mit seinem Team erstmals in den Stadtsenat geschafft hat, erhält unter anderem Natur- und Umweltschutz sowie Verkehrsplanung. „Ich möchte mich mit allen Abteilungsleitern treffen und eine Vertrauensbasis aufbauen“, so Dobernig, der sogar einen Teil seines Politikergehalts für Projekte verwenden will.