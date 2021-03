New York impft ab jetzt alle Personen ab 30

Die Corona-Impfkampagne in New York schreitet weiterhin zügig voran. Am Montag gab der Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, bekannt, dass schon ab Dienstag alle Bürger ab 30 in den Kreis der Impfberechtigten aufgenommen werden sollen. „Lasst uns New York impfen“, schrieb Cuomo mit dem Hashtag #VaccinateNY auf seiner Twitter-Seite. Eine Woche später sollen sogar schon alle New Yorker ab 16 an der Reihe sein.