NY: Vergnügungsparks dürfen im Frühling aufsperren

New York hat guten Weg eingeschlagen

New York galt einst als Epizentrum der Corona-Pandemie in den USA und ist nun auf einem guten Weg. Dank streng durchgesetzter Maßnahmen scheint das Virus halbwegs unter Kontrolle gebracht worden zu sein, kein Vergleich zum fatalen Höhepunkt im Frühling 2020. Daher können nun laufend neue Lockerungen verkündet werden, wie zuletzt die Öffnung der Stadien für Großveranstaltungen ab 23. Februar und die Erlaubnis, Innenräume von Restaurants, Cafés und Bars in der Millionenmetropole wieder für Gäste freizugeben.