Mosambik: Islamisten-Angriff löst Massenflucht aus

Tausende fliehen vor Gewalt

Ein erstes Schiff mit 1400 Geretteten war nach Angaben der Polizei am Sonntag in Pemba eingetroffen. An Bord waren vor allem Arbeiter, darunter auch Beschäftigte von Total. Noch am Sonntagnachmittag erreichte ein weiteres Schiff mit Geretteten die Hafenstadt. Es werden weitere Flüchtlinge erwartet, die sich mit kleinen Booten auf den Weg gemacht hatten. In der Küstenstadt leben bereits Hunderttausende Binnenvertriebene, die vor der islamistischen Gewalt in der Provinz Cabo Delgado, in der auch Palma liegt, flüchteten. Seit drei Jahren kommt es dort immer wieder zu Angriffen radikalislamischer Banden.