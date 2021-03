Dschihadisten eroberten Küstenstadt in Mosambik

Dschihadisten griffen Konvoi mit Hotelgästen an

Am Freitag gelang es der Armee, die rund 180 Menschen aus dem Hotel zu holen, in dem sie inmitten der Kämpfe festsaßen. Rund 80 Hotelgäste sollten nach Angaben eines Sicherheitsvertreters per Lastwagen in Sicherheit gebracht werden, doch wurde der Konvoi angegriffen und mehrere Menschen getötet. Nur sieben der 17 Lastwagen schafften es aus der Kampfzone. Was aus den anderen wurde, war zunächst unklar.