Apophis mindestens 100 Jahre keine Gefahr für Erde

Dank stetiger Beobachtungen des Brockens durch Astronomen weltweit konnte das Risiko einer Kollision im Jahr 2029 rasch ausgeschlossen werden. Apophis wird am 13. April 2029 aber in einer Entfernung von bloß 32.000 Kilometern - in kosmischen Dimensionen eine geringe Distanz - an unserer Erde vorbeirauschen.