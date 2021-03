Intensivstationen zu fast 93 Prozent belegt

Intensivstationen so gut wie voll

Immer dramatischer wird indes die Lage in den Krankenhäusern. Innerhalb von nur einer Woche stieg die Zahl der Corona-Patienten von 65 auf 99 an. Mussten am 22. März noch 16 Patienten auf der Intensivstation behandelt werden, so sind es heute bereits 24. Die Auslastung der burgenländischen Intensivstationen liegt mittlerweile bei fast 93 Prozent, der höchste Wert in ganz Österreich.