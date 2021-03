Alles klar bei Regio Imst auch in Zukunft

Die Vereine zur Regionalentwicklung spielen mittlerweile in der Umsetzung regionaler Projekte eine zentrale Rolle. „Regio Imst“ rief am Donnerstag alle Institutionen seines Netzwerkes zur Generalversammlung. Der Verein steht finanziell und konzeptionell gut da und verteilte 2020 fast eine Million Euro an Förderungen.