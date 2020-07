Marsalek in Russland? Kreml ist „nichts bekannt“

Bis der ehemalige Manager im Juni fristlos gefeuert wurde, war er bei Wirecard als Vertriebschef weltweit für das Tagesgeschäft zuständig. Marsalek war ursprünglich auf den Philippinen vermutet worden, laut philippinischer Regierung ist er dort verheiratet - wovon den Kollegen in der Konzernzentrale in Aschheim in Deutschland nichts bekannt war. Später hatte die Regierung in Manila eingeräumt, dass die Daten zu Ein- und Ausreise im Computersystem der nationalen Einwanderungsbehörde gefälscht waren. Marsalek soll nach verschiedenen - sämtlich unbestätigten - Medienberichten Kontakte zu russischen Geheimdiensten haben.