Van der Bellen will wissen, „wo der Schuh drückt“

China wichtiger Faktor für Österreich

„Ich sehe durchaus die Gefahr, dass wir in dem Rennen mit China und den USA bestenfalls Mitläufer sind“, so Van der Bellen. China werde schon in absehbarer Zeit ein größeres Bruttoinlandsprodukt als die USA haben. Was China mit dieser neuen Macht machen werde, sei ein wichtiger Faktor „für die EU und auch für Österreich“, so der Präsident. Infineon-Chefin Herlitschka informierte darüber, dass von den 20 größten Halbleiterunternehmen der Welt nur noch drei aus Europa gesteuert werden.