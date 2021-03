Erneut mehr als 3000 Neuinfektionen in 24 Stunden Kopieren

In Wien wurden am Donnerstag sogar mehr als 1000 - exakt 1008 - Neuinfektionen vermeldet. In Niederösterreich gab es 672 neue Corona-Fälle, in Oberösterreich 445, in Tirol 247, in der Steiermark 229, in Salzburg 202, in Kärnten 120, im Burgenland 102 und in Vorarlberg 99.