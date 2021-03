Bilder von Künstlerin einfach zum Mitnehmen

Atelier in Velden

Die gebürtige Klagenfurterin lebte mir ihrem Ehemann, einem Primarius aus einer angesehenen Arztdynastie, und ihren beiden geliebten Chow Chow-Hunden in Velden, wo sie auch ein Atelier besaß. Das Talent zum Malen dürfte sie von ihrem Vater geerbt haben, der ebenso künstlerisch, vor allem in der Bildhauerei, tätig gewesen ist.