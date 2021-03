Hammer-Attacke bei Juwelier, an Glas gescheitert

„Obwohl sie so alkoholisiert waren, steckt hinter dem geplanten Coup doch so etwas wie Professionalität“, schildert ein ermittelnder Kriminalist. Seine Indizien: Das Panzerglas wurde an einer Stelle mit einem Winkelschleifer derart bearbeitet, dass es innerhalb des gezogenen Kreises brechen sollte. Doch die Sicherheitsauslage hielt den vielen wuchtigen Hammerschlägen – die am Donnerstag frühmorgens gegen 3 Uhr 30 gegen die Scheibe prasselten – ganz und gar stand.