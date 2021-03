Handball: Hartes Quali-Los für Österreichs Damen

„Wir nehmen das Los an, wie es ist, dürfen uns einmal mehr mit zwei der stärksten Nationen messen“, betonte Müller nach der Auslosung am Donnerstag in Wien. „Dänemark und Rumänien sind große Handballnationen. Die Däninnen gehen in jedes Turnier, um alles zu gewinnen. Von ihrer Spielanlage her, sind sie nicht gut auf uns zugeschnitten und verfügen über einen breiten Kader aus lauter Weltklassespielerinnen. Bei Rumänien dreht sich alles um die vierfache Welthandballerin Cristina Neagu. Ein hartes Los, über das wir uns aber auch freuen.“