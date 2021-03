Halbfinale Linz - Sokol/Post wegen Corona abgesagt

UVC Graz muss etwas länger auf seinen Gegner in der Finalserie um die Frauen-Volleyball-Meisterschaft warten! Das für Mittwoch angesetzte zweite Spiel der „best of three“-Halbfinalserie zwischen Linz/Steg und der SG Sokol/Post musste „aufgrund von zumindest vier Corona-Fällen (positive Antigen-Testung und Symptome) in einer der beteiligten Mannschaften“ abgesagt werden.