Hermagors oberste Polizistin in der Millionenshow

Am Montag wurde die Sendung ausgestrahlt, die im Februar im Millionenshow-Studio in Köln aufgenommen worden war. „Ich war bereits zweimal in der engeren Auswahl, nun habe ich es endlich bis zur finalen Fragerunde geschafft. Das stand auf meiner To-do-Liste“, erzählt Horn, die sich vor allem mit Wissenspodcasts und Lexika auf ihren Auftritt vorbereitete. Zehn Prozent ihres Gewinns von 15.000 Euro spendet sie übrigens dem Tierschutz.