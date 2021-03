Tänzerin für Flüchtlingskinder im Hungerstreik

Petition an Bundeskanzler Kurz

Mit ihrem Hungerstreik will die Künstlerin auf das Elend unschuldiger Kinder in den Flüchtlingslagern in Griechenland und an anderen Orten aufmerksam machen. „Wir müssen diese Kinder aus diesem Inferno, aus dieser Hölle holen“. In einer Petition fordert sie Bundeskanzler Sebastian Kurz auf, die Aufnahme der Kinder in Österreich sofort zu ermöglichen.