Das Tiroler Glückskind Sophie und ihre Botschaft

Der Traum von der eigenen Wäscherei

Tochter Sophie träumt von einer eigenen Wäscherei oder einem Café. Keine Utopie. Anita und Freund Andreas erzählen von einer USA-Reise, bei der sie Betriebe kennengelernt haben, die von Menschen mit Down-Syndrom geführt werden. Ähnliche Initiativen gibt es auch in Österreich. Aber wenige. „Natürlich braucht Sophie in einigen Dingen Hilfe. Aber in anderen Dingen ist sie die große Hilfe für uns alle - durch ihre Herzenswärme, ihre Ruhe, ihre Fröhlichkeit“, schwärmt Andreas, der vor einiger Zeit in die Familie aufgenommen wurde.