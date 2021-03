Bei Verfolgungsjagd drängte Raser Auto von Straße

„Bei Aich stand ein Pkw am Straßenrand. Der Lenker gab an, zuvor mehrmals vom flüchtenden Autolenker angefahren und abgedrängt worden zu sein“, berichtet ein Polizist. In Mellach ist der 27-Jährige von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen. Sein Fluchtauto blieb auf dem Dach liegen. „Der Mann hatte sich nur leicht verletzt und wollte an der Unfallstelle in einem von ihm angehaltenen Wagen flüchten.“