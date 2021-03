Debatte um Zonen im Nationalpark beendet

Eigentümer glauben an sachliche Debatte

Ähnlich ist die Situation beim Pinzgauer Hintersee, einem beliebten Ausflugsziel. Dort gab es in den 80er-Jahren noch 1000 Besucher pro Jahr. Jetzt sind es rund 85.000. Teile des Seegebiets liegen in der Kernzone, andere in der Außenzone und etwa der Parkplatz an sich ist überhaupt kein Nationalparkgebiet. In der Kernzone sollte es ja möglichst überhaupt keine Eingriffe in die Natur geben, was in diesem Fall unmöglich ist.