Sturm Graz sichert sich den Sieg im Grunddurchgang

FK Austria Wien - LASK

Austrias eBundesliga-Star Marcel Holy zeigt sich nach seiner Niederlage in Runde 10 wieder ultrastark undfeiert einen 8:3-Kantersieg über Aleks Bejko. Auch auf seinen Teamkollegen Filip Babic ist wieder Verlass, der LASK-Spieler Sandro Poschinger bei seinem 4:1-Sieg keine Chance lässt. Weil aber Armin Kamenjasevicdie vierte Runde in Folge keinen Sieg schafft und 3:4 gegen Mahmut Gündüz (LASK) verliert, bleibt es bei sechs Punkten für die Austria und die Veilchen verlieren vor der letzten Runde noch die Tabellenführung an Sturm. Der LASK bleibt auf Platz 7 und verpasst damit knapp die Quali für das Finalturnier, bei dem am 6. Juni dann die Top-6 in fünf direkten Duellen ihren Meister küren.