Winklern: Protest gegen Auflassung der Teststraße

Bürgermeister Peter Ebner (Stall), Johann Thaler (Winklern), Richard Unterreiner (Mörtschach), Franz Zlöbl (Rangersdorf), Richard Unterreiner (Mörtschach), Johann Thaler (Winklern), Peter Suntinger (Großkirchheim) und Josef Schachner (Heiligenblut) protestieren mit einer Resualisierung gegen die Teststraßenschließung in Winklern. „Die Teststraße wird von mehr als 150 Personen pro Tag angenommen. Eine Schließung ist nicht in unserm Sinne!“, zeigen sich die Gemeindechefs vom Mölltal verärgert. „Derzeit sind wir weder personell noch materiell in der Lage von heute auf morgen gemeinsam eine Teststraße aufzustellen!“, zeigen sich die Betroffenen verzweifelt.