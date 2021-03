Experte rät: „Nehmen Sie keine Blutverdünner“

„Krone“: Die Europäische Arzneimittelbehörde ist vorerst weiter für das Verimpfen von AstraZeneca.

Markus Zeitlinger: Wir haben eine Zulassungsbehörde, die die Verantwortung dafür übernimmt, ob Medikamente auf den Markt kommen oder nicht. Die EMA sieht sich bei allen Arzneien Kosten und Nutzen an und wägt genau ab. Die Covid-Impfstoffe haben vorläufige Marktzulassungen mit Auflagen bekommen. So sind Kontrollen von Meldungen und Nebenwirkungen nicht nur einmal monatlich, sondern jederzeit möglich, und das passiert auch jetzt. Es wird überprüft, ob es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Vorfällen und Impfungen gibt. Natürlich können die Prüfungen auch dazu führen, dass ein Impfstoff nicht mehr zugelassen wird, was ich hier für unwahrscheinlich halte, oder dass etwa weitere Informationen dazu in die Fachliteratur aufgenommen werden.