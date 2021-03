Vorgänger tot: Tansania bekommt erste Präsidentin

Vorgänger war Corona-Leugner

Ihr Vorgänger, John Magufuli, starb nach Angaben von Hassan am Mittwoch im Alter von 61 Jahren an Herzversagen. Allerdings hatte zuvor eine längere Abwesenheit in der Öffentlichkeit für Spekulationen über eine mögliche Covid-19-Erkrankung gesorgt. Magufuli hatte lange Zeit die Existenz des Coronavirus in dem afrikanischen Land abgestritten und mit provokanten sowie zweifelhaften Aussagen über die Pandemie für Aufsehen gesorgt. Tansania hat seit Mai vergangenen Jahres keine offiziellen Coronazahlen mehr bekannt gegeben.