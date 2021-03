Kurz sicher: Grenzen bald wieder frei passierbar

Beim Treffen am Donnerstag gaben sich Seehofer und Kurz ausgesprochen versöhnlich. Deutschland sei nicht nur unser wichtigster Handels-, sondern auch unser wichtigster Tourismuspartner, betonte der Bundeskanzler. Das Ziel sei, die Grenzkontrollen so rasch wie möglich abzubauen - man geht von längstens zwei Wochen aus. Einmal mehr legte sich der ÖVP-Chef auch für den grünen Impfpass, der ein freies Reisen für Geimpfte, Genesene und Getestete bringen soll, ins Zeug. Derzeit gebe es so viele unterschiedliche Regeln, etwa bei den Quarantänevorschriften, dass man den Überblick verliere, so Sebastian Kurz.